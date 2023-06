Nervenkampf um den Titel

Mehr Spannung geht am letzten Spieltag nicht. Am Sonntag um 13 Uhr wird es auf zwei Sprortplätzen ganz heiß. Leader Achau hat einen Punkt Vorsprung auf Zwölfaxing. Mit einem Sieg in Moosbrunn ist die Gössinger-Elf Meister. "Wir schauen nur auf uns. Wenn wir gewinnen, kann uns keiner mehr den Titel nehmen", so Achaus Coach Michael Gössinger. Zeitgleich trifft der SV Zwölfaxing im Kampf um die Krone auf den SV Mitterndorf. Zwölfaxing muss auf einen Patzer von Achau hoffen, gleichzeitig aber die Hausaufgaben erfüllen und gegen Mitterndorf gewinnen, um Druck auf den Tabellenführer auszuüben.

Die nächste Runde

Mittwoch,20 Uhr: Mitterndorf - VfB Mödling (Mihai-R. Nan).

Freitag, 19.30 Uhr: Lanzendorf - Eichkogel.

Samstag, 16 Uhr: VfB Mödling - Ebreichsdorf II; 17.30 Uhr: Siebenhirten/Wien - Brunn/Geb. II, Laxenburg - SG Hinterbrühl/Gießhübl.

Sonntag, 13 Uhr: Moosbrunn - Achau, Zwölfaxing - Mitterndorf.