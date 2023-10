Spitzenspiel als Samstagsmatinee

Lanzendorf - Siebenhirten, Freitag, 19.30 Uhr. „Es wird eine Partie auf Augenhöhe, in der die Tagesverfassung entscheidend sein wird, aber wir spielen zu Hause und ich bin guter Dinge“, meinte Lanzendorf-Trainer Daniel Pelic. Siebenhirtens Wolfgang Quinz hofft auf Rehabilitation: „Wir wollen wieder in die Spur finden. Zuletzt war ein bisschen die Luft draußen.“

Moosbrunn - Brunn II, Freitag, 19.30 Uhr. „Ich hoffe, dass alle Spieler mit an Board sind und wir an die Leistung, die wir gegen den ASK Eichkogel abrufen konnten, anschließen werden. Wichtig wird sein, kompakt zu stehen“, stellte Moosbrunn-Coach Markus Horak fest. „Uns fehlt ein Tormann, müssen improvisieren. Wenn wir sie vom eigenen Tor fernhalten, sollte ein Sieg dennoch machbar sein“, ist Brunns Clemens Haselgruber zuversichtlich.

Achau - Eichkogel, Samstag, 11 Uhr. „Eine ungewohnte Zeit für uns. Aber es ist alles für ein Spitzenspiel angerichtet“, erwartet ASK-Coach Marco Michetschläger ein umkämpftes Spiel: „Es könne eine gute Runde und ein weiterer Schritt Richtung Titel für uns werden.“ Doch auch der Vize-Meister präsentierte sich zuletzt gut in Schuss. „Wir sind gegen Mödling sehr gut als Mannschaft aufgetreten. Wenn wir diesen Einsatz zeigen, dann ist auch gegen Eichkogel etwas möglich“, so Coach Christian Pürer.

Ebergassing - Münchendorf, Samstag, 15.30 Uhr. „Wir werden 110 Prozent geben und versuchen, drei Punkte zu holen, denn wir wollen auch weiterhin vorne mit dabeibleiben“, gab sich Ebergassing-Betreuer Bernhard Böhm optimistisch. Doch auch Münchendorf ist seit dem 3:1-Sieg gegen den USC-Fohlen wieder in der Spur. „Es kehren endlich Schritt für Schritt die vielen verletzten Spieler zurück“, freut sich Coach Robert Florl. Dementsprechend gelte es jetzt „an Punkten zu retten, was noch zu retten ist.“

Mitterndorf - Mödling, Samstag, 15 Uhr. Zuletzt haderte Mitterndorf-Trainer Manfred Kusch mit der Standardschwäche seiner Truppe. Beim 0:3 gegen Hinterbühl fielen gleich alle Treffer nach einem ruhenden Ball. Gegen Mödling hofft Kusch wieder auf eine Steigerung: „Wir spielen wie in jeder Partie auf Sieg und wollen uns nicht verstecken.“ Der VfB konnte im Spiel gegen den UFC Laxenburg Selbstvertrauen tanken. „Mitterndorf hat keine schlechte Mannschaft, aber wir wollen jetzt unseren Erfolgslauf weiterführen“, so der Sportliche Leiter des VfB Mödling Denis Hamzic.

Perchtoldsdorf II - Hinterbrühl/Gießhübl, Samstag, 15.30 Uhr. Nach der Niederlage in Münchendorf zeigte sich Perchtoldsdorfs 1b mental geknickt. „Wir müssen aus solchen Niederlagen lernen“, erklärt Noch-Trainer Dario Kukic: „Für dieses Derby müssen wir unsere Kräfte wieder bündeln.“ Die SG Hinterbrühl/Gießhübl schwimmt derzeit auf der Erfolgswelle. „Perchtoldsdorf II ist völliges Neuland für uns. Das wird eine interessante Partie. Trotzdem versuchen wir drei Punkte nachzulegen“, so der Sportliche Leiter der SG Hinterbrühl/Gießhübl Benjamin Avanessian.