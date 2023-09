Torjäger gegen Tabellenführer

Lanzendorf - Eichkogel, Freitag, 19.30 Uhr. „Bereits jetzt liegt unser Fokus wieder voll auf Eichkogel, wir sind motiviert und mit unserem derzeitigen Selbstvertrauen können wir jeden schlagen“, stellte Lanzendorf-Trainer Pelic klar. Doch Eichkogel wird ein harter Brocken. Die Michetschläger-Elf ist noch makellos. Eine Waffe bei Lanzendorf ist Stürmer Srdjan Savic, der schon bei 14 Treffern hält.

Moosbrunn - Achau, Freitag, 19.30 Uhr. „Gegen den SC Achau wollen wir ein anderes Gesicht zeigen, denn wir haben super trainiert und wirklich viel weitergebracht, außerdem hat uns das spielfreie Wochenende gut getan“, erzählte Moosbrunn-Betreuer Markus Horak. Für Achaus Trainer Christian Pürer geht es ebenfalls um Wiedergutmachung. „Wir haben die falschen Prioritäten gesetzt.“ Dazu hofft der Ahauer Coach auf einige Rückkehrer. So sollten Sebastian Glasl und Stefan Frank wieder einsatzfähig sein.

Laxenburg - Hinterbrühl/Gießhübl, Samstag, 14 Uhr. Der UFC Laxenburg will unter Neo-Coach Aleksandar Radoicic gleich nochmals drei Punkte für sich verbuchen. „Die Stimmung ist sehr gut. Die Mannschaft hat gegen Münchendorf endlich an sich geglaubt“, so Radoicic. Doch auch der Gegner die SG Hinterbrühl/Gießhübl kommt mit viel Selbstvertrauen nach Laxenburg, liegt das Team doch auf den beachtlichen vierten Platz. Interessant: Drei der letzten vier direkten Duelle endete Unentschieden.

Perchtoldsdorf II - Siebenhirten, Samstag, 16 Uhr. Nach dem 2:1-Sieg über Münchendorf will Siebenhirten den Schwung auch gegen Perchtoldsdorf II mitnehmen. Die Perchtoldsdorfer setzten sich zuletzt wiederum in einem Neun-Tore-Thriller mit 5:4 gegen Brunn II durch.

Ebergassing - Brunn II, Sonntag, 16 Uhr. „Wir wollen auf jeden Fall drei Punkte mitnehmen und werden alles dafür geben, ich hoffe, dass wir unsere stärkste Elf auf dem Platz sehen werden“, meinte Ebergassing-Coach Bernhard Böhm.

Mitterndorf - Münchendorf, Sonntag, 18 Uhr. Der SC Münchendorf liegt weiter am Tabellenende. Der Verletzungsteufel hat alle Pläne zerstört. „Uns fehlt mindestens eine ganze Mannschaft“, so Münchendorfs Trainer Robert Florl. Dennoch: „Wir geben nicht auf, wollen wenn möglich in Mitterndorf punkten.“