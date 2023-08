Tormaschine fordert Titelkandidaten

Mödling - Brunn II, Freitag, 19.30 Uhr.

„Wir brennen auf diese Partie. Es ist unser erstes Heimspiel und wir werden alles hineinhauen, um es zu gewinnen“, so der Sportliche Leiter des VfB Mödling, Denis Hamzic. Dabei sind bei den Bezirkshaupstädtern alle Mann an Bord.

Mitterndorf - Achau, Freitag, 20 Uhr.

„Wir sind gewarnt. Mitterndorf hat Moosbrunn gar keine Chance gelassen und hat bewiesen, dass sie offensive Qualität haben“, so Achaus Trainer Christian Pürer. Achau will den Auftaktsieg mit einem Dreier in Mitterndorf bestätigen. Dabei muss der Neo-Coach auf den etatmäßigen Verteidiger Stefan Steiner wegen einer Verletzung verzichten. Auch Knipser Michael Petkovits wird wohl nicht auflaufen.

Ebergassing - Lanzendorf, Samstag, 17 Uhr.

„Unser Ziel für die kommende Partie wird sein, an der Leistung vom Match gegen Perchtoldsdorf anzuknüpfen und im ersten Heimspiel der neuen Saison, den nächsten „Dreier“ einzufahren. Mustafa Sahin, Philipp Bauer und auch Trainer Bernhard Böhm werden allesamt wieder mit dabei sein können“, wie Ebergassings Sportlicher Leiter Bernhard Böhm erzählte. „Wir werden voraussichtlich wieder aus dem Vollen schöpfen können, daher hoffe ich, dass wir anders auftreten werden als vergangene Runde, denn genau das müssen wir auch“, stellte Pelic fest. Lanzendorf musste sich gegen Perchtoldsdorf II klar und deutlich mit 1:5 geschlagen geben.

Laxenburg - Eichkogel, Samstag, 17 Uhr.

Der UFC Laxenburg lief gegen den SC Achau in ein 0:4-Debakel. „Ich will gegen Eichkogel eine ganz andere Körperspannung sehen, das muss besser sein als wir es gegen Achau gezeigt haben“, so Laxenburgs Coach Edis Hodzic. Dabei hofft Hodzic auf Urlaubs-Rückkehrer, aber: „Die Favoritenrolle ist ganz klar verteilt. Es wird ein verdammt schwieirges Spiel für uns.“

Perchtoldsdorf II - Moosbrunn, Sonntag, 17 Uhr.

„Wir müssen auf uns schauen und versuchen, so lange wie möglich die Null zu halten, eigentlich können wir nur überraschen, aber das funktioniert nur als Team“, wie Coach Markus Horak klarstellte. Nach der 1:13-Pleite gegen den SV Mitterndorf wollen sich die Moosbrunner nun von einem anderen Gesicht zeigen.

Hinterbrühl/Gießhübl - Siebenhirten, Sonntag, 19.30 Uhr.

Die SG Hinterbrühl/Gießhübl tritt gegen Siebenhirten mit viel Selbstvertrauen an. Der 3:2-Sieg gegen Brunn verleiht Flügel. Die Bilanz spricht für die Hausherren: Die letzte Niederlage gegen Siebenhirten gab es zuhause am 2.9.2017 (1:3). Es war der einzige Sieg von Siebenhirten in Hinterbrühl in der gesamten Vereinsgeschichte.