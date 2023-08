Unerwartetes Spitzenspiel

Münchendorf - Hinterbrühl/Gießhübl, Freitag, 20 Uhr. „Wir sind vor dem Gegner gewarnt. Münchendorf hat sich vor dieser Saison massiv verstärkt, dazu haben wir schon in der letzten Partie gegen den SC nicht gut ausgesehen. Da gibt es noch etwas auszubessern“, so der Sportliche Leiter der SG Hinterbrühl/Gießhübl Benjamin Avanessian. Bei der SG ist Ramin Akbari nach einem Schlag auf dem Knöchel fraglich. Beim SC Münchendorf stehen Patrick Winkler, Philip Sikora, Lukas Marzini und Stefan Österreicher mit Langzeitverletzung nicht zur Verfügung. Die Bilanz spricht für die SG, die vier der letzten fünf direkten Duelle gewann.

Achau - Perchtoldsdorf II, Samstag, 16.30 Uhr. Der Vize-Meister trifft auf den Liga-Neuling. „Das ist eine junge Mannschaft, die sehr fit sein wird. Da müssen wir dagegenhalten“, so Achaus Trainer Christian Pürer. Der Coach kann dabei auf eine Kaderverbreiterung hoffen. Tobias Sostek ist nach seiner privaten Verhinderung wieder da.

Siebenhirten - Mödling, Samstag, 16.30 Uhr. Der VfB Mödling holte gegen den SC Brunn II den ersten Sieg nach zehn Monaten Sieglosigkeit. „Wir wollen auch gegen den schweren Gegner Siebenhirten etwas holen“, so der Sportliche Leiter des VfB Mödling Denis Hamzic. Der VfB muss auf Fatih Taskin und Ilker Karakas verzichten. Der letzte Sieg des VfB gegen Siebenhirten datiert vom 5.11.2021, damals siegten die Bezirkshaupstädter mit 2:1.

Moosbrunn - Ebergassing, Sonntag, 11 Uhr. Moosbrunn konnte gegen Perchtoldsdorf II trotz der Niederlage eine deutliche Leistungssteigerung verzeichnen und möchte gegen Ebergassing daran anknüpfen. „Leider fehlt uns noch die nötige Routinge, aber ich bin mir sicher, dass wir unsere Punkte machen werden“, meinte Moosbrunn-Trainer Markus Horak. „Es sieht danach aus, als können wir aus dem Vollen schöpfen“, erzählte Ebergassing-Betreuer Bernhard Böhm. Man wolle im kommenden Spiel aus den Fehlern der vergangenen Partie lernen.

Eichkogel - Mitterndorf, Sonntag, 16 Uhr. Das Topduell der Runde heißt Eichkogel gegen Mitterndorf. Denn die Eichkogler sind Erster, gewannen bisher alle drei Spiele. Überraschend liegt Mitterndorf auf dem zweiten Platz, die bei sieben Punkten nach drei Spielen halten. Trotz der Tabellenkonstellation geht die Michetschläger-Elf als klarer Favorit ins Rennen.

Brunn II - Laxenburg, Sonntag, 17 Uhr. Der UFC Laxenburg kommt nicht in die Gänge. „Ich bin wirklich enttäuscht. Es wäre auch gegen Eichkogel etwas möglich gewesen“, so Coach Edis Hodzic. Dabei werden am Wochenende dem Trainer weiter zwei Stützen fehlen. Aleksandar Radoicic und Ümit Yildirim stehen nicht zur Verfügung.