Zweikampf um die Krone

Wer krallt sich den Titel in der 2. Klasse Ost/Mitte? Weil Ebreichsdorf II in der Vorwoche das Duell gegen Zwölfaxing mit 1:2 verlor, sind nur mehr die Flamingos und Achau im Titelrennen. Achau muss am Donnerstag zuhause gegen Münchendorf bestehen. Wenn da drei Punkte eingefahren werden und Zwölfaxing am Samstag gegen Hinterbrühl/Gießhübl nicht gewinnt, stünde Achau als Meister fest. Doch da wollen die Zwölfaxinger nicht mitspielen, wollen die Titelchancen weiter intakt halten.

Die nächste Runde

Mittwoch, 20 Uhr: Mitterndorf - VfB Mödling (Mihai-R. Nan).

Donnerstag, 15.30 Uhr: Ebergassing - Siebenhirten/Wien (Seven); 18.30 Uhr: Achau - Münchendorf (Braha).

Freitag, 19 Uhr: Ebreichsdorf II - Laxenburg (K. Bajric).

Samstag, 17.30 Uhr: Eichkogel - Moosbrunn (Bingöl); 18 Uhr: Brunn/Geb. II - VfB Mödling (Iskender); 18.30 Uhr: Mitterndorf - Lanzendorf (Snopek); 19.30 Uhr: SG Hinterbrühl/Gießhübl - Zwölfaxing (V. Previsic).

Montag, 12.6., 19.30 Uhr: Münchendorf - Ebergassing (Koch).