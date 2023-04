Zwölfaxing will nachlegen

Werbung

Zwölfaxing kegelte mit einem 2:1 im Nachtrag Brunn KM II endgültig aus dem Titelkampf und verkürzte selbst wiederum den Abstand auf Leader Achau. Nun haben die Flamingos schon die nächste Schnittpartie vor der Brust. Im Herbst setzen sich Bernd Kovacs und Co gegen die Wiener mit 4:1 durch. Die Siebenhirtener sind nach Verlustpunkten ebenso sechs Zähler hinter Achau wie Zwölfaxing. Apropos Achau: Der Tabellenführer ist diesmal erst am Sonntag im Einsatz, muss in die Hinterbrühl. Der Tabellensiebente ist ein unangenehmer Gegner und immer wieder einmal auch für eine Überraschung gut.

Eichkogel und Ebreichsdorf KM II müssen Hausaufgaben erfüllen

Was machen die weiteren Titelaspiranten, sprich Eichkogel und Ebreichsdorf KM II? Eichkogel empfängt den Achten Mitterndorf, will die Michel-Elf oben dabei bleiben, ist ein Sieg Pflicht. Ebreichsdorf gastiert bei zuletzt strauchelnden Ebergassingern. Abseits der Spitzenplätze bittet Brunn KM II Laxenburg zum Bezirksduell. Die langjährigen Prügelknaben Münchendorf und Lanzendorf zeigten zuletzt einen Aufwärtstrend und wollen diesem im direkten Aufeinandertreffen prolongieren. Mödling will gegen Mossbrunn den ersten Dreier in diesem Jahr einfahren.

Die Runde im Überblick

Freitag, 19 Uhr: Brunn/Geb. II - Laxenburg (Köroglu), Münchendorf - Lanzendorf (Rafenstein).

Samstag, 15.30 Uhr: VfB Mödling - Moosbrunn (Bingöl); 16.30 Uhr: Ebergassing - Ebreichsdorf II (E. Erdil), Eichkogel - Mitterndorf (Dajic), Siebenhirten/Wien - Zwölfaxing (E. Kaya).

Sonntag, 16.30 Uhr: Achau - SG Hinterbrühl/Gießhübl (M. Kirschner).

Dienstag, 25.4., 19.30 Uhr: Eichkogel - Hinterbrühl (Ivankovic).

Mittwoch, 26.4., 19.30 Uhr: Ebreichsdorf II - Achau (Seizer).