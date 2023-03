Achau nimmt die Auftakthürde Lanzendorf

"Lanzendorf war der ganz schwierige Gegner. Diese Mannschaft hat sich gegenüber der Vorsaison deutlich verbessert und wird noch einige Teams ärgern", so Achaus Trainer Michael Gössinger. Dabei ging der Leader schon nach 20 Minuten programmgemäß in Führung. Nach einem Tesch-Pass verwertete Stefan Frank die Kugel souverän zum 1:0. Danach hatte Manuel Schiller das 2:0 auf den Beinen, traf aber nur die Latte. So kamen die Gäste zu einem überraschenden Ausgleich, nachdem Manuel Scheidl einen Nachschuss in die Maschen setzte. "Ich habe den Burschen in der Pause gesagt, dass wir ruhig bleiben müssen und dass wir in der zweiten Hälfte dann auch unsere Fitness ausspielen werden können."

Der Coach sollte Recht behalten. Kurz nach der Pause erstocherte sich Parviz Tahery das 2:1 und kurz darauf brachte auch Sebastian Glasl die Kugel nach Vorlage von Tobias Sostek im Gehäuse unter. "Wir haben es dann verabsäumt den Sack endgültig zuzumachen. Der Gegner fand aber nach dem Seitenwechsel nicht mehr richtig ins Spiel", so Gössinger weiter."Nach dem glücklichen Ausgleich haben wir uns hinten reingestellt. Wir hatten einfach keinen Zugriff auf die Partie. Achau war die klar bessere Mannschaft", meinte Lanzendorfs Trainer Werner Petrik, dass die Niederlage auch höher hätte ausfallen können.

Achau - Lanzendorf 3:1 (1:1)

Sonntag, 26. März 2023, Achau, 90 Zuseher, SR Batuhan Bayrakli

Tore:

1:0 Stefan Frank (23.)

1:1 Manuel Scheidl (38.)

2:1 Parviz Tahery (55.)

3:1 Sebastian Glasl (65.)

Achau: M. Förster - N. Schneider, F. Sostek (76. L. Halmer), S. Frank - T. Sostek, S. Glasl, P. Tahery, V. Krumpel (70. S. Wagner) - C. Tesch - S. Steiner (57. F. Schweda) - M. Schiller (70. M. Weinhofer); B. Frank, F. Stangl

Trainer: Michael Gössinger

Lanzendorf: M. Nemetz - T. Erbek - L. Gibley (68. A. Novotny), M. Aigner - Y. Aslan - O. Halici (75. E. Zöhl), D. Pelic, B. Marinkovic, E. Akalin, H. Gündüz, M. Scheidl (56. G. Rodiek); M. Muhr, N. Milosevic, P. Dragos

Trainer: Werner Petrik

Karten:

Gelb: Vincent Krumpel (57., Kritik) bzw. Yunus Aslan (51., Unsportl.), Lukas Gibley (59., Foul), Osman Halici (64., Foul), Werner Petrik (65., Kritik)