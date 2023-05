Gössinger geht mit Saisonende

Schon länger schwirrte das Gerücht durch die Gegend, seit der Vorwoche ist es fix: Ebreichsdorfs 1b ist mit Ende der Saison Geschichte. „Wir haben als Verein entschieden, dass wir unsere Kräfte bündeln und die 1b auflösen“, bestätigt Carl Azinger, Sportlicher Leiter der 1b.

Kurios, weil sich das Zweierteam im Titelkampf befindet. Für Tabellenführer Achau wird es dadurch entspannter, denn: Selbst wenn Ebreichsdorf noch vorbeizieht, würde Achau als Zweiter aufsteigen. Das bestätigte Harald Zeller, Obmann der Hauptgruppe Südost, gegenüber der NÖN.

Doch egal ob Achau aufsteigt oder nicht, Trainer Michael Gössinger nimmt mit Saisonende seinen Hut. „Ich liebe diesen Verein, ich liebe diese Burschen und werde sie auch in der nächsten Saison von der Tribüne aus anfeuern. Aber leider haben wir uns mit dem Vorstand, den ich sehr schätze, nicht über eine gemeinsame Linie für die kommende Saison einigen können.“ Er gehe nicht im Zorn. „Wir haben hier noch eine Mission zu erfüllen. Wir wollen das erste Mal in der Geschichte des SC Achau den Titel holen.“ Einen Eintrag in die Geschichtsbücher hat aber Gössinger bereits sicher. „Der 15:0-Sieg gegen den VfB Mödling war der höchste Sieg in der Meisterschaftsgeschichte. Aktuell arbeitet Gössinger auch an der UEFA-A-Lizenz. „Ich bin im Sommer bereit für neue Aufgaben.“