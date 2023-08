Meister-Schock mit starkem Derbysieg verdaut

Der Stachel nach dem vergebenen Meistertitel saß beim SC Achau tief. Auch in der Vorbereitung lief es beim Vize-Meister nicht immer nach Wunsch. Beim Auftakt scheint für den SC aber die Sonne. „Ich bin wirklich zufrieden mit dem Auftritt. Die Mannschaft hat sehr diszipliniert gespielt. Wir waren sehr griffig und haben dem Gegner keine Chance gelassen“, so Coach Christian Pürer. Ein Derby-Sieg sei noch dazu „etwas Besonderes.“ Noch dazu, weil: „Die Höhe des Erfolgs auch in Ordnung geht.“ Dabei ist aber noch nicht alles Gold, was glänzt. „Wir müssen uns noch bei der Rückwärtsbewegung verbessern.“ Personell ist die Sturm-Frage noch nicht restlos geklärt. „Christoph Tesch hat in der letzten Saison mit neun Treffern abgeschlossen, Michael Petkovits war 14 Mal erfolgreich. Beide Spieler standen mir gegen Laxenburg nicht zur Verfügung.“ Während Teschs Karrierepause fix ist, gibt es bei Petkovits noch Hoffnung: „Er war ein paar Mal beim Training dabei, doch ist mit seiner Übersiedlung noch beschäftigt. Wenn diese abgeschlossen ist, hoffen wir, dass er wieder dabei ist.“ Ebenfalls noch nicht im Kader dabei ist der verletzte Stefan Steiner, der immerhin 23 Mal in der letzten Saison auflief. Im Urlaub befand sich zum Auftakt Sebastian Glasl. „Es gibt also auch noch personell Optionen.“ Jetzt gelte es den Start-Sieg zu bestätigen. „Mitterndorf hat unbestritten große Offensiv-Qualität, wir müssen dagegenhalten, um hier die drei Punkte erobern zu können“, so Pürer abschließend.