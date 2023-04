Nach Remis flattern die Nerven

Es wäre der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Der Titel: Ein Mega-Coup. Der SC Achau hatte im Winter die Tür weit Richtung 1. Klasse Ost aufgestoßen. Nach vier Spielen in der Rückrunde ist der Spalt noch immer offen, aber die Kontrahenten rücken näher. „Mit Sicherheit ist dieser Kampf um den Titel für die Spieler völlig neu und hat Einfluss auf die Leistung“, so Coach Michael Gössinger.

In der Rückrundentabelle liegen die Achauer nur auf Rang sechs, bei den erzielten Toren nur auf Rang neun. „Daran krankt es aktuell am meisten. Wir treffen die Hütte nicht. Wir brauchen fünf Hochkaräter, um einmal zu netzen. Das ist viel zu viel“, so Gössinger. Es läuft nicht rund, meisterlich wird nur phasenweise gespielt. Bestes Beispiel: Der letzte „Ausschütter“ gegen die SG Hinterbrühl/Gießhübl. „Wir haben stark angefangen und dann plötzlich aufgehört zum Fußballspielen“, so der Trainer weiter.

Schweda, Steiner und Petkovits fallen aus

Dazu ziehen just zum Gipfeltreffen gegen den ASK Ebreichsdorf II weitere Gewitterwolken auf. Denn: Stefan Steiner und Fabian Schweda sind beruflich verhindert. Dazu Michael Petkovits, der aktuell die meiste Torgefahr versprüht, nach der fünften Gelben Karte gesperrt. Dazu geht die Unform beim SC um. Chronisch ist sie mittlerweile bei Christoph Tesch. Der bemühte aber glücklose Sturm-Tank wurde gegen die SG schon nach 45 Minuten vom Platz geholt.

Hoffnung gibt aber die Tatsache, dass Achau schon einmal mit dem Rücken zur Wand funktionierte. Gegen Eichkogel fielen acht Stammspieler aus und dennoch glückte ein verdienter Auswärtssieg. Ein Stück Sicherheit sollten auch die NÖFV-Statuten geben. Nach dem 3:0-Hinspielsieg würde nur ein Debakel im direkten Duell den Sturz auf Rang zwei bedeuten.