Pürer wirft Handtuch, Kunzl übernimmt

Aus. Schluss. Vorbei. Christian Pürer wirft in Achau das Handtuch. „Es haben viele Kleinigkeiten nicht gepasst. Aber vor allem lag der Fokus der Spieler und mein Fokus weit auseinander“, so der Coach in einem ersten Statement. Dabei stieß sich der Trainer an vielen Spieler-Abwesenheiten im Training, aber auch im Spiel. „Immer wieder gab es Absagen wegen privater Verhinderungen. Das war ich in meiner bisherigen Trainertätigkeit nicht gewohnt.“ Dass auch die Spieler nicht restlos mit seinen Trainingsabläufen zufrieden waren, gab Pürer ebenfalls zu denken. „Ich bin UEFA-A-Lizenz-Trainer und es mangelt mir auch nicht an Erfahrung. Leider war eine Arbeit in Kleingruppen ohne Co-Trainer nur schwer möglich. Nachdem ich aber von den Spielern keinen kompletten Rückhalt gespürt habe, muss ich den Schlussstrich ziehen.“

Trainer-Aus kam für Wagner „überraschend“

Für Obmann Stefan Wagner kam die Entscheidung „überraschend“. „Wir haben hier rasch reagiert und sind schnell zu einer Lösung gekommen.“ So geht Lukas Kunzl auf die Kommandobrücke. Er war in der Fast-Meister-Saison „Co“ hinter Michael Gössinger gewesen. „Eingewöhnungszeit brauche ich keine. Ich kenne die Spieler, den Verein, habe hier selbst gespielt und habe auch die letzte Saison mit den Kickern durchgemacht.“ Kunzl: „Wir werden schauen, dass wir in den letzten drei Spielen so viele Punkte wie möglich machen.“ Und dann? „Ich habe mit dem Verein gesprochen, dass es mit der Zusammenarbeit auch nach dem Winter weitergeht.“ Dabei geht es zwar nicht mehr um den Meister. „Dafür ist Eichkogel schon zu weit weg“, aber um eine Etablierung der Mannschaft in der Tabelle so weit oben wie möglich.