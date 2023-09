Rettungseinsatz bei Achau

„Ich will über das Spiel gar nichts sagen. Was da heute hinter dem Rücken des Schiris passiert ist, darf auf keinem Fußballplatz stattfinden. Das ist ein Wahnsinn. Eine Katastrophe. Das Fußballspiel und sein Ergebnis sind hier mehr als im Hintergrund geraten. Mehr noch: Mir ist das völlig egal, Hauptsache, der Spieler ist schnell wieder gesund“, erklärt Achaus Coch Christian Pürer. Was ist passiert? Laut Informationen des Vereins kam es zu einer mehr als unschönen Szene in den Schlussminuten der Partie, wobei Achaus Florian Schmickl im Rücken des Referees zu Fall gebracht wurde und sich schwer verletzte. Nach einem Wortgefecht soll ein Ebergassing-Akteur Schmickl von hinten auf den Kopf geschlagen haben.

„Der Schiedsrichter hat dann gleich abgepfiffen. Wir haben die Rettung verständigen müssen, danach kam auch noch der Hubschrauber“, so Pürer. Schmickl wurde nach Wiener Neustadt gebracht. Ersten Diagnosen zufolge hat sich der Achauer Kicker zumindest eine schwere Gehirnerschütterung zugezogen. Details gibt es nicht. Sicher ist: Auch die Polizei nahm ihre Ermittlungen auf und kam rasch nach dem Abpfiff auf die Anlage.

„Ich habe diese Situation nicht gesehen, da sie außerhalb meines Blickfeldes vonstatten gegangen ist“, wie Ebergassing-Coach Bernhard Böhm erzählte. Daraufhin wendete sich die Bank der Achauer lautstark an Böhm, dass er diesen Spieler auswechseln solle, da sich das Geschehen im Rücken des Schiedsrichters ereignete. „Ich habe mich dann kurz vor Schluss dazu entschieden, den Platz zu verlassen“, erzählte der Ebergassing-Trainer.