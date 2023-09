Schmickl spricht über die Attacke

Florian Schmickl ist zum Glück wieder auf den Beinen. „Mir ist noch immer schwindelig. Ich bin träge, müde und habe nach wie vor starke Kopfschmerzen“, erklärt der Achauer Kicker im Gespräch mit der NÖN. Vergangenes Wochenende erlebte der Fußballspieler des Vize-Meisters in Ebergassing ein Martyrium. Nach einer ungeahndeten Attacke im Rücken des Schiedsrichters brach Schmickl am Platz zusammen. Die Folge: kompletter Filmriss, Lähmungserscheinungen, Polizeieinsatz und Rettungshubschrauber-Landung. „Ich kann mich bis zum Schlag an alles erinnern“, so Schmickl.

Auch der Gegenspieler, der ihm die Verletzungen zugefügt haben soll, ist ihm in Erinnerung geblieben. „Er hat schon am Anfang angeeckt, wollte ohne Schienbeinschützer spielen, später hat er mich beim Vorbeigehen auch am Hals gekratzt.“ Kurz vor dem Ende der Partie: die Eskalation. „Mit Anlauf wurde ich von hinten niedergestreckt.“ Die Folge: Schwere Gehirnerschütterung und Krankenstand. „Es war schlimm, dass auch meine Kinder und Freundin diese Sachen miterleben mussten.“ Der Dank gelte da den anderen Spielerfrauen, die die Kids mit Kartenspielen abgelenkt hatten. „Mir selbst ist Obmann-Stellvertreter Philip Nemeth noch in Erinnerung, der ganze Zeit bei mir gesessen ist oder auch Michael Petkovits, der mich unterstützt hat. Insgesamt war die ganze Mannschaft da.“

Ans Fußballspielen ist noch nicht zu denken. „Das kann noch ein paar Monate dauern.“ Doch Schmickl will in jedem Fall auf das Feld zurückkehren. „Das habe ich mir vorgenommen.“