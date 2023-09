Anti-Serie geht weiter, sechstes Spiel ohne Punkte

Sechs Spiele. Sechs Niederlagen. Der SC Münchendorf kommt nicht in den Tritt. „Es ist zermürbend. Jede Woche schießt ein anderer einen Bock. Die Situation ist schwierig, weil viele Kicker noch Zeit brauchen, die wir nicht haben“, so Coach Robert Florl. Bei der Verletztenliste stehen von Spieltag zu Spieltag mindesten mehr als zehn Spieler oben.

Schwere Verletzungen und keine Wehwehchen

„Wir haben es dabei mit echt schweren Verletzungen zu tun und nicht um Wehwehchen“, so Florl. Besonders schwer hat es Philip Sikora, Martin Kilian, Patrick Winkler oder auch Philip Cichra erwischt. „Es gibt zumindest aber wieder Rückkehrer, die aber natürlich auch nicht auf Knopfdruck funktionieren.“ So kam Marc Mairtisch zu seinem Start-Auftritt. Dennoch will Florl hart weiterarbeiten: „Der Turnaround ist in wenigen Spieltagen zu schaffen. Es fehlt nicht viel, es fehlen Kleinigkeiten. Wir brauchen jetzt die Ruhe diese Phase zu überstehen, es braucht ein Erfolgserlebnis.“

Doch gibt es auch diese Ruhe im Verein? Obmann Andreas Polacsek stärkt seinem Trainer den Rücken: „Es rumort bei einer derartigen Serie in der Mannschaft. Das ist klar. Aber ich vertraue auf Robert Florl. Er hat einiges bewegt, einiges sehr gut gemacht. Die aktuellen Probleme sind offenkundig. Wir haben viele Verletzte, viele private Verhinderungen. Mitte Oktober sollte sich die Lage verbessern, da erhoffe ich mir auch entsprechende Ergebnisse von der Mannschaft.“