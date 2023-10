Münchendorf holt die Premieren-Punkte

Der Anti-Lauf ist beendet. Die Negativ-Spirale durchbrochen. Der SC Münchendorf schreibt mit dem 3:1 gegen den USC Perchtoldsdorf II erstmals in dieser Saison an. Die Erleichterung bei Coach Robert Florl ist groß. „Natürlich rumort es in einer Mannschaft, wenn sich der Erfolg nicht einstellen will. Umso wichtiger war es heute, diese drei Punkte einzufahren.“ Nachsatz: „Wir haben nicht viel anders gemacht als in den anderen Spielen.“ Kleine Puzzleteile waren es schließlich, die Münchendorf den Befreiungsschlag bescherten. So konnte Marc Mairitsch erstmals auf eigener Anlage in der Start-Elf stehen. Dazu biss Philip Sikora auf die Zähne, feierte nach seiner schweren Schulterverletzung sein Münchendorf-Debüt.

Und Martin Kilian war nach seiner Schulter-Blessur wieder einsatzfähig und nahm genauso wie der wiedergenesene Lukas Radl auf der Bank Platz. „Es reicht manchmal, wenn derartige Spieler einfach dabei sind, damit die Mannschaft am Rasen anders agiert. Heute haben ein, zwei Start-Elf-Rückkehrer bewirkt, dass viele andere auf ihrer angestammten Position spielen konnten. Das war der Faktor“, so Florl, der in der nächsten Woche mit Timur Music und Christopher Bruckner zwei weitere Comebacker erwartet. „Jetzt gilt es, in dieser Saison noch zu retten, was zu retten ist“, so Florl.