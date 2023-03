Siebenhirten mit Achtungserfolg

In der aktuellen Testserie stach ein Ergebnis besonders heraus. Der SC Siebenhirten blieb gegen den Gebietsligisten ASK Kaltenleutgeben mit 1:0 siegreich. Dabei spielte der ASK nahezu in Bestbesetzung.

Siebenhirten ist echter ASK-Angstgegner „Wir liegen Kaltenleutgeben einfach nicht. Wir sind drei Mal in Probegalopps gegen sie angetreten und haben drei Mal gewonnen“, so Siebenhirten-Coach Wolfgang Quinz. Nachsatz: „Wir sind eine Art Angstgegner für Kaltenleutgeben.“ Dabei hatte der Gebietsligist vor allem in der zweiten Hälfte Druck ausgeübt. „Wir hätten im Konter aber auch ein 2:0 oder 3:0 nachlegen können.“ Die beste Siebenhirten-Elf stand dennoch nicht am Platz. „Ich habe von der Stammelf drei Mann vorgeben müssen.“ Cemens Hauser, Samet Haziri und Tochukwu Eueh waren privat verhindert oder erkrankt.

Rückenwind für Meisterschaft

Ein Ergebnis, das Rückenwind auch für die Meisterschaft geben soll. „Wir haben gesehen, was möglich ist und das, obwohl wir im Winter acht Mann verloren haben.“ Das Team spielt sich immer besser ein. „Wir sind aktuell auf Platz fünf, fünf Punkte hinter den Zweiten, sechs Punkte hinter dem Leader. Damit kann das primäre Ziel nicht mehr der Aufstieg sein.“ Aber: „Sollten wir doch noch die Chancen für den Titel bekommen, dann werden wir auch versuchen, sie zu nutzen. Der Titelfavorit sind wir sicher nicht mehr.“ Stattdessen schiebt Quinz Ebreichsdorf II die Rolle des Gejagten zu. „Ebreichsdorf II hat nur zu Beginn geschwächelt und dann seine Stärken gezeigt. Der Titel geht nur über den ASK“, so Quinz abschließend.