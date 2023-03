Zum Auftakt Vagabund, im Derby endlich daheim

Für die Partie gegen Ebreichsdorf II ist es sich nicht mehr ausgegangen. Für das Derby gegen den VfB Mödling ist der Platz aber gerüstet. Hintergrund: neuerliche Bautätigkeiten auf der Heimstätte der SG Hinterbrühl/Gießhübl. „Wir haben in den letzten Tagen die Bewässerungsanlage fertiggestellt und erhoffen uns natürlich dadurch, den Platz noch gezielter und regelmäßiger gießen zu können“, erklärt Obmann Christian Moser.

Damit musste die SG noch einmal auf fremden Terrain bestehen. „Wir freuen uns, dass wir in Tribuswinkel spielen durften und dass auch der Gegner sich im Sinne des Sports sehr schnell dazu bereit erklärt hat“, so der Sportliche Leiter der SG Hinterbrühl/Gießhübl Benjamin Avanessian.

Tribuswinkel: „Springen gerne nochmals ein“

Für Tribuswinkels Obmann Ernst Kopunec war das Einspringen kein Problem. „Bei Hinterbrühl sanieren sie ihren Platz gerade. Deshalb haben wir angeboten, dass sie ihr Spiel bei uns austragen. Wenn es nochmals nötig sein würde, springen wir gerne nochmals ein.“

Am Rasen wurde letztlich dann aber mit harten Bandagen gekämpft. Vor allem die SG sah sich in verschiedenen Szenen vom Gegner sportlich brüskiert. „Wir hatten die Situation, dass am Feld noch einem unserer Spieler ‚ein Angebot‘ die Seiten zu wechseln vorgelegt wurde. Das finde ich nicht gerade im Sinne des Sports“, so Avanessian. Nachsatz: „Ich denke, dass etwas mehr Respekt durchwegs angebracht gewesen wäre“, so der Sportliche Leiter weiter.