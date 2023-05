Ebreichsdorf II siegt gegen Titelkonkurrenten

Siebenhirten - Ebreichsdorf II 1:2. Dass zwei Teams im Titelkampf automatisch viele Zuschauer bedeuten, widerlegte die Partie zwischen Siebenhirten und Ebreichsdorf II. Gerade einmal 23 Zuschauer trug Schiedsrichter Alen Viljusic in den Spielbericht ein. „Viel mehr waren es auch nicht“, bestätigte Ebreichsdorf II-Coach Eldar Topic, für den sowieso nur die drei Punkte zählten. Dabei kamen die Ebreichsdorfer schwer ins Spiel, gingen durch Amel Sistek dennoch mit 1:0 in Führung. „Durch ein Geschenk haben wir aber das 1:1 kassiert“, ärgerte sich Topic. Muadh Berisha gelang nach 36 Minuten der Ausgleich für die Hausherren. Doch vor allem nach der Pause war Ebreichsdorf II die spielbestimmende Mannschaft, ging dann nach einem Standard durch Sinan Geveze wieder in Führung. „Wir hatten dann noch Hochkaräter, die Führung auszubauen. Siebenhirten hatte auch noch eine Chance auf den Ausgleich“, resümierte Topic.

Statistik:

Siebenhirten / Wien - Ebreichsdorf KM II 1:2 (1:1)

Torfolge: 0:1 (23.) Sistek, 1:1 (36.) Berisha, 1:2 (64.) Geveze

Karten: Hauser (88., Gelbe Karte Unsportl.), Zafari (82., Gelbe Karte Unsportl.)

Siebenhirten / Wien: Bauer, Haziri (77. Damböck), Kibuuka (77. Zeljkovic), Ahmed Matan, Jahn, Hauser, Ezeh, Kreutzer (60. Sarközi), Sujer, Zafari, Berisha

Ebreichsdorf KM II: Walia, Christ, Schindler (80. Moser), Supper (63. Catic), Sistek, Özdemir, Keinrath, Veltan (63. Wirzel), Trinkl, Geveze, Bertha

23 Zuschauer, Schiedsrichter: Alen Viljusic