Mitterndorf bezwingt zehn Laxenburger

"Wir haben uns viel vorgenommen gehabt, das konnten wir aber nicht so umsetzen", war Mitterndorf-Coach Manfred Kusch mit der Anfangsphase nicht so zufrieden. Zwar diktierten die Hausherren in den ersten 20 Minuten das Geschehen, richtig gefährlich wurde es aber nicht. Dann kassierten die Gäste nach 22 Minuten auch noch eine Rote Karte. Bruno Tarzi musste aufgrund einer Torchancenverhinderung das Feld verlassen. Aus der numerischen Überzahl konnten die Hausherren aber kein Kapital schlagen. "Ich hätte mir erwartet, dass wir dann mehr Druck machen. Wir haben dann aber den Faden verloren", knurrte Kusch. Dennoch gelang Mitterndorf durch Lukas Hainzl noch vor der Pause das 1:0.

Späte Treffer

Nach dem Seitenwechsel wollten die Hausherren früher pressen. Ein Plan, der nicht aufging. "Wir haben regelrecht um den Ausgleich gebettelt", ärgerte sich Kusch. Und genauso kam es dann auch. Nach einem Eckball stand Olaiya Ezekiel an der zweiten Stange völlig blank, stellte auf 1:1. "Gott sei Dank hat sich meine Mannschaft aber nicht mit dem Unentschieden zufrieden gegeben und den Sieg noch erzwungen", so Kusch. Denn durch einen Elfmeter in der 89. Minute, den Fabian Fischer verwandelte, ging Mitterndorf wieder in Front. Andreas Bohmann gelang in der fünften Minute der Nachspielzeit noch das 3:1. "Wir waren die bessere Elf, hatten auch gute Möglichkeiten. Leider hat es eine ungerechte rote Karte gegeben. Am Ende haben wir uns dann noch ein unnötiges Foul geleistet. Ich habe der Mannschaft dennoch zur sehr guten Leistung gratuliert. Darauf können wir aufbauen", so Laxenburgs Trainer Edis Hodzic.

Mitterndorf - Laxenburg 3:1 (1:0)

Sonntag, 26. März 2023, Mitterndorf, 100 Zuseher, SR Taner Iskender

Tore:

1:0 Lukas Hainzl (42.)

1:1 Olaiya Ezekiel (78.)

2:1 Fabian Fischer (89., Elfmeter)

3:1 Andreas Bohmann (90+5.)

Mitterndorf: A. Brglez, N. Kusch, E. Rodinger (71. S. Pospischill), L. Hainzl (65. F. Fischer), A. Ajvazaj, F. Pober (71. S. Leutner), A. Bohmann, M. Srba, O. Oniezki (56. E. Eren), B. Gabor, L. Gretz; D. Glitia, P. Ajdnik

Trainer: Manfred Kusch

Laxenburg: D. Weiss, R. Dully (48. P. Przala), G. Tazreiter, B. Tarzi, Ü. Yildirim, C. Gruber, D. Zapletal (HZ. B. Hassan), S. Lauber (63. M. Jawari), F. Strauß, O. Ezekiel, A. Leitner; M. Machal, M. Kamali

Trainer: Edis Hodzic

Karten:

Gelb: Nico Kusch (90+1., Unsportl.) bzw. Ümit Yildirim (69., Foul), Badri Hassan (73., Kritik), Christian Gruber (90+1., Unsportl.)

Rot: keine bzw. Bruno Tarzi (22., Torchancenverh.)