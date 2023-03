Die Heimischen nahmen sich sehr viel vor. "Die Stimmung war vom dem Match sehr gut", hatte Coach Bernhard Böhm ein positives Gefühl vor dem Anpfiff. Doch auf dem grünen Rasen kam dann die große Ernüchterung. "Uns ist nichts aufgegangen. Alles, was wir uns vorgenommen haben, hat nicht geklappt", war Böhm enttäuscht. Die Räume zwischen den Viererketten waren zu groß, "da hatte Moosbrunn einfach zu viel Platz." Zudem leistete sich der SC Fehlpässe am laufenden Band. Das große Problem waren aber die Eigenfehler in der Abwehr. Am liebsten hätte Böhm den Mantel des Schweigens drübergebreitet. Nur so viel: "Das waren eigentlich zwei Eigentore."

Moosbrunner Sieg war nicht in Gefahr

So konnten die Gäste durch Tore von Firat Sari und Mehmet Ögretmen mit 2:0 in Führung gehen. Ebergassing hatte dem wenig entgegen zu setzen. Eine Topchance durch Binder blieb ungenützt. Erst ein schönes Freistoßtordurch Sebastian Schulak sorgte kurz vor Abpfiff für den Ehrentreffer. Moosbrunns Trainer Christian Windisch meinte:"Der Sieg war eigentlich nie in Gefahr. In Halbzeit eins hatten wir so viele Chancen, da hätten wir auch 4:0 führen können, aber auf dem schlechten Boden ist der Ball immer weggesprungen."

Ebergassing - Moosbrunn 1:2 (0:2)

Samstag, 25. März 2023, Ebergassing, 50 Zuseher, SR Nayim Kazanci

Tore:

0:1 Firat Sari (14.)

0:2 Mehmet Ögretmen (26.)

1:2 Sebastian Schulak (93.)

Ebergassing: E. Balic - D. Znebejan (20. S. Sener), D. Schulak - F. Vitez (73. M. Timic), C. Demmerer - S. Schulak, H. Primisser (55. P. Mayer) - P. Bauer - C. Binder - S. Böhm - J. Schall; A. Renner, M. Wilflingseder

Trainer: Bernhard Böhm

Moosbrunn: H. Swoboda - G. Poslanovic, P. Preisinger, S. Avramovic - H. Özsöz - F. Sari (89. S. Kam), M. Ögretmen - D. Vanatka (89. P. Rohrhofer) - K. Eraslan - K. Rassl (52. A. Dzelalagic) - G. Köymen (83. F. Horak); P. Windisch

Trainer: Christian Windisch

Karten:

Gelb: Christoph Binder (83., Foul) bzw. Hakan Özsöz (41., Kritik)