SVM: Nächste Stufe im Plan

Platz 14 im ersten Jahr nach dem Wiederbeginn, Platz 13 2022 und ein schon solider Rang acht in der Vorsaison: Die Leistungskurve beim SV Mitterndorf zeigt in den vergangenen Jahren nach oben. So soll es auch in der anstehenden Saison weitergehen. Mit punktuellen Verstärkungen, vor allem offensiver Natur wurde dazu im Sommer ein Grundstein gelegt. „Wir wollen heuer bis zum Winter unter den Top Fünf bleiben und dann im Frühjahr schauen, wie weit wir wirklich sind“, hofft SVM-Trainer Manfred Kusch wieder auf eine Verbesserung. Klar bleibt aber, am Mitterndorfer Weg hat sich nichts verändert: „Wir wollen unseren Weg weiter fortsetzen, unserer Linie treu bleiben und auf junge Spieler setzen.“