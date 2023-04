„Da muss noch mehr gehen“

Werbung

Drei Punkte eingesackt und den Gegner mit 8:1 vom Feld geschossen. So lautete der Erlebnisbericht der Zwölfaxinger vom Karsamstag-Spiel in Ebergassing. Damit könnte man sich als Coach der siegreichen Mannschaft zufrieden geben. Nicht so aber Spielertrainer Bernd Kovacs, der selbst drei Tore zum Kantersieg beisteuerte. Warum? „Weil wir aufgehört haben, Fußball zu spielen“, sah er in der zweiten Halbzeit einen tiefen Bruch im Spiel seiner Mannschaft. „Wir haben uns vom Gegner anstecken lassen, debattiert und uns nicht auf das Wesentliche konzentriert.“ Kovacs sieht eben in seiner Mannschaft mehr, als in Ebergassing dargeboten wurde. „Das ist der Grund, warum wir in der Tabelle nicht ganz vorne stehen. Normalerweise müssen wir da weitermachen und zehn oder mehr Tore schießen“, so der Coach der Flamingos.

Feldspieler stand bei Ebergassing in der Kiste

Bernhard Böhm, seines Zeichens Trainer in Ebergassing, zeigte sich zufrieden. „Wir haben bis zum Schluss gekämpft. Die Moral der Mannschaft stimmt.“

Böhm musste bei der Aufstellung zaubern, denn drei Stammspieler fielen aus. Dazu musste auch noch zwischen den Pfosten ein Problem gelöst werden. Denn die Standardtorhüter standen nicht zur Verfügung, „also mussten wir einen Feldspieler ins Tor stellen“, berichtete Böhm. Die Wahl fiel auf Phillip Mayer, der normalerweise als Mittelfeldspieler aktiv ist. Er wirkte bemüht, doch die Offensiv-Wucht der Zwölfaxinger war natürlich für einen Notnagel-Torhüter zu stark.