Eichkogel verspielt Führung und gewinnt trotzdem

Eichkogel, Titelkandidat der 2. Klasse Ost/Mitte, erwischte in Pfaffstätten einen traumhaften Start. Kevin Seidl und Beni Iancu brachten die Gäste 2:0 in Führung. Da war gerade einmal eine Viertelstunde gespielt. Wer glaubte, dass die junge Pfaffstättner Truppe danach in ein Debakel läuft, täuschte sich. Durch Tore von Noah Hubalik und Rene Schedel egalisierten die Hausherren bis Minute 48 den Spielstand. Am Ende entschied Eichkogel den Test durch Tore von Andre Konrad und Thomas Geosits trotzdem für sich.