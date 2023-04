Der Fluch des neuen Stadions

Werbung

Der UFC Laxenburg kommt nicht in die Gänge. Noch immer klaffen Anspruch und Wirklichkeit weit auseinander. Auch in der aktuellen Saison ist der UFC als Tabellenzehnter im Niemandsland angekommen. Vereins-Kiebitze sprechen von einem Lax-Fluch, der mit dem neuen Stadionbau begonnen hat. Und wirklich: Die Bilanz ist seit der Eröffnung am 20. April 2019 verheerend. 22 Siege stehen 14 Remis und 44 Niederlagen gegenüber. Schon in der Halbsaison davor fabrizierte der Verein ohne Heimstätte „die vermutlich schwächste Hinrunde der Vereinsgeschichte“. Wolfgang Tippelt, der den Club ins neue Stadion führte, glaubt nicht an den Fluch. „Wir haben damals noch eine ordentliche Rückrunde gespielt, doch mit der Pandemie hat dann auch die Euphorie für das neue Stadion den Zauber verloren.“ Der Verein befinde sich seit diesem Zeitpunkt „in einem ständigen Umbruch und Neuaufstellung“.

Auch Nachfolger Christian Wolf sieht gespalten auf seine ehemalige Wirkungsstätte. „Es war damals so, dass der Unterbau, der Nachwuchs gefehlt hat und wir ein neues Team formen mussten. Auch ich glaube nicht an einen Laxenburger Fluch. Es ist vielmehr so: Eine neue Mannschaft braucht viel Zeit, um sich etablieren zu können.“ Zeit, die jetzt Edis Hodzic bekommen soll, der aber auch mit einem Anti-Lauf von drei Niederlagen in drei Spielen startete. „Natürlich habe ich mir etwas anderes vorgestellt. Aber es fehlt noch an der Selbstverständlichkeit. Wir wollen hier einen nachhaltigen Fußball pflanzen und benötigen noch den einen letzten Prozentpunkt für den Erfolg.“ Nachsatz: „Ich will auch heuer noch unter die Top-5. Es braucht echte Ziele.“