Mödling beendet seine pechschwarze Serie

Es war ein monatelanger Anti-Lauf. Eine Pechschwarz-Serie. Insgesamt 15 Partien in Folge gab es für den VfB Mödling in den Meisterschaftspartien der 2. Klasse Ost/Mitte keinen zählbaren Erfolg mehr. Der letzte volle Erfolg? Der datiert vom 26.10.2022 und ist knapp zehn Monate her. Damals siegte Mödling 4:2 gegen den SC Ebergassing. Danach gab es Niederlagen, Häme und Spott. „Das war unglaublich fordernd für den Verein. Eine ganz schwierige Zeit, die wir schnell vergessen wollen. Der Sieg war ein Befreiungsschlag“, so der Sportliche Leiter des VfB Mödling, Denis Hamzic, der eine schlagkräftige Mannschaft zusammenwürfelte. Gegen Eichkogel zeigte die Mannschaft, die sich völlig unter dem Radar der Liga-Experten aufstellte, bereits auf. Gegen Brunn II gab es nun endlich den lang angestrebten Erfolg. „Wir haben eine Aufbruchstimmung im Verein. Das ist spürbar in der Mannschaft, aber auch im zunehmenden Zuschauerinteresse. Es geht bergauf“, so Hamzic, der auch gegen Siebenhirten „etwas mitnehmen will“. „Wir müssen gegen starke Siebenhirtner bestehen, dann unsere Hausaufgaben zuhause erledigen.“ Die Mannschaft sei gefestigt. „Wir sind nach dem Dreier in der Kabine und Kantine lange zusammengesessen.“ Dabei wurden auch zwei starke Ausfälle verkraftet. Ilker Karakas muss jetzt seine Sprunggelenksverletzung mit einem Gips auskurieren, Fatih Taskin erlitt gegen Eichkogel einen Handbruch. „Wir hoffen auf eine schnelle Rückkehr.“