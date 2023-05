Umsturz: Memis geht, Hamzic kommt

Aus. Schluss. Vorbei. Zwei Mega-Schlappen lassen den VfB Mödling erschüttern. Nach der 0:15-Klatsche gegen den ASK Eichkogel setzte es ein 0:11-Debakel gegen den SC Lanzendorf. Diese Niederlage hat jetzt Folgen. „Ich bin nicht mehr länger Trainer dieser Mannschaft“, sagt Mahmut Memis. Die letzten Wochen haben den Coach entnervt. „Ich bin wirklich enttäuscht von einigen Spielern, die sich nicht weiterentwickeln wollten und viele Trainings einfach ausgelassen haben. So kann es keine Fortschritte geben“, so Memis weiter. Kaum Training. Extra-Einladungen für die Partien. „Das darf es im Meisterschaftsbetrieb nicht geben.“ Dabei spart der Coach auch nicht mit Kritik gegenüber Obmann Ilker Dogru. „Er hat aus dem VfB eine Hobbymannschaft gemacht. Er muss sich bewegen, muss für ein neues Vereinsverständnis sorgen. Fakt ist: Die Mannschaft und ich wurden alleine gelassen.“

Das will Denis Hamzic nicht so stehenlassen. „Es war ausgemacht, dass Memis bis zum Saisonende weitermacht und dann eine andere Rolle beim VfB übernimmt“, erklärt Hamzic, der künftig die Sportliche Leitung beim VfB innehaben soll. Dementsprechend überraschend kam Memis' Rückzug. „Wir wollten mit dem Re-Start erst im Sommer beginnen, werden schon jetzt versuchen, die Saison zu einem guten Ende zu bringen.“ Wenn nötig, werde Hamzic selbst auf der Bank Platz nehmen. „Wir werden intern noch ein paar Gespräche führen und andere Möglichkeiten ausloten.“ Im Sommer soll dann alles anders werden. „Wir haben ein neues Konzept, bereits einige neue Spieler. Wir wollen vorne mitspielen.“ Hamzic selbst will es nach seinem Tribuswinkel-Abstecher ebenfalls nochmals wissen. „Ich bin selbst aus Mödling und will hier etwas bewegen.“