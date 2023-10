Dei SG wartet auf den Umfaller

SC Lanzendorf - SG Hinterbrühl/Gießhübl, Freitag 19 Uhr 30: Die SG Hinterbrühl/Gießhübl spielt eine Fabelsaison, zementierte zuletzt Rang zwei ein. „Wir sind wirklich gut drauf, wollen weiter fokussiert bleiben und Punkte einsammeln. Vielleicht leistet sich Eichkogel noch einen Umfaller“, so der Sportliche Leiter der SG Hinterbrühl/Gießhübl Benjamin Avanessian. Eine Heimmacht wartet nicht auf den Tabellen-Vize: Lanzendorf konnte in dieser Saison erst einmal daheim gewinnen.

SC Moosbrunn - SC Münchendorf, Freitag 19 Uhr 30: Es ist ein Spiel mit einer gewissen Brisanz, kehrt Münchendorfs Coach Robert Florl auf seiner alten Wirkungsstätte zurück. „Ich habe da wirklich keine Vorbehalte und freue mich auf das Spiel. Moosbrunn ist zuletzt immer besser in die Gänge gekommen.“ Nachsatz: „Wir wollen unseren Erfolgslauf prolongieren und nicht die Ersten sein, die gegen Moosbrunn Zähler liegen lassen.“ Der SC blieb in den bisherigen neun Runden punktelos.

SC Achau - SC Siebenhirten, Samstag 15 Uhr: Beide Mannschaften blieben bisher hinter den Erwartungen. Der Vize-Meister konnte zuletzt unter Neo-Coach Lukas Kunzl einen Dreier anschreiben, Siebenhirten mühte sich zu einem Auswärtssieg gegen Moosbrunn. „Wir wollen in den letzten Spielen noch so viele Punkte holen wie möglich“, so Kunzl. Der letzte Auswärtssieg des SC Siebenhirten liegt lange zurück und datiert vom 2.10.2010!

SC Ebergassing - VfB Mödling, Samstag 15 Uhr: „Bei uns ist zuletzt der Wurm drinnen, wir haben auf und neben dem Platz viel zu verarbeiten“, erklärt Mödlings Sportlicher Leiter Denis Hamzic. Der VfB siegte in der Fremde heuer überhaupt noch nie. Der SC Ebergassing liegt heuer Freud und Leid nahe beinander. In der Heimtabelle liegt Ebergassing aber immerhin auf Rang sieben.

ASK Eichkogel - SC Brunn II, Samstag 15 Uhr: „Wir können uns nur selber schlagen. Unser Anspruch muss sein, jede Partie zu gewinnen“, hieß es zuletzt von Eichkogels Coach Marco Michetschläger. Gegner Brunn II ist eine Wundertüte mit wenig Konstanz. In der Fremde wechselten sich Sieg und Niederlage ab, schreibt sich diese Serie weiter, dann wird es ein voller Erfolg der Eichkogler.

USC Perchtoldsdorf II - UFC Laxenburg, Samstag 15 Uhr: „Der Gegner ist ähnlich gefährlich wie in der Vorwoche Mitterndorf“, so UFC-Coach Aleksandar Radoicic. Gegen den SV ließ sich Laxenburg in letzter Sekunde die Butter vom Brot nehmen, musste das Remis dann auch noch mit zwei Ausfällen bezahlen. Die USC-Fohlen zeigten sich in dieser Saison auswärtsschwach, rangieren mit drei Punkten nur auf Rang zehn.