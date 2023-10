Schafft Eichkogel die perfekte Saison?

SG Hinterbrühl/Gießhübl - SC Moosbrunn, Freitag 19 Uhr 30: Die SG Hinterbrühl/Gießhübl spielt derzeit eine Traum-Saison und hat nach der Auftakt-Niederlage gegen Eichkogel keine Partie mehr verloren. Moosbrunn ist dagegen am Tabellen-Ende und konnte bisher keinen Zähler erbeuten. „Wir sind nicht in der Position einen Gegner zu unterschätzen. Wir wollen unsere harte Arbeit nicht durch ein Spiel zerstören, wollen weiter punkten“, so der Sportliche Leiter der SG, Benjamin Avanessian.

VfB Mödling - SC Lanzendorf, Freitag 19 Uhr 30: Der VfB Mödling startete mit viel Ambition in die Saison gestartet, Runde für Rund folgte die Ernüchterung. „Es stimmt einiges bei uns nicht“, so der Sportliche Leiter des VfB Mödlings Denis Hamzic. Zumindest kehrte Fatih Taskin nach seiner Handverletzung in das Team zurück. Der letzte Heimsieg der Mödlinger gegen Lanzendorf liegt lange zurück. Er datiert vom 23.4.2011.

SC Münchendorf - SC Achau, Freitag 20 Uhr: „Wir freuen uns auf das Derby“, erklärt Achaus Coach Lukas Kunzl. Nachdem er das Trainer-Amt beim letztjährigen Vize übernommen hat, gab es keine Niederlage mehr. Doch auch die Münchendorfer haben einen Lauf und konnten die letzte vier Partien gewinnen. „Wir sind trotzdem noch nicht bei 100 Prozent. Die Burschen haben das aber in den letzten Wochen sehr gut gemacht“, so Coach Robert Florl.

UFC Laxenburg - SC Ebergassing, Samstag 14 Uhr: Der UFC Laxenburg hat in den letzten Wochen deutliche Fortschritte gemacht. „Die Burschen wissen immer mehr, was zu tun ist. Wir sind sehr kompakt gestanden, haben sehr viel Laufarbeit investiert“, so UFC-Coach Aleksandar Radoicic. Damit glückte zuletzt auch ein Sieg gegen die USC-Fohlen. In Ebergassing trifft Radoicic auf alte Bekannte, war er doch einmal beim SC engagiert. Doch in Ebergassing tut sich Laxenburg immer schwer: Nur eines der letzten sechs direkten Duell konnte der UFC auf der SC-Anlage für sich entscheiden.

SC Siebenhirten - ASK Eichkogel, Sonntag 13 Uhr: „Eichkogel spielt derzeit eine souveräne Meisterschaft. Wir sind nur der Außenseiter“, stellt Siebenhirtens Coach Wolfgang Quinz fest. Im Duell mit dem Leader kehrt aber zumindest Ausnahmespieler Tochukwu Ezeh in die Mannschaft zurück. Eichkogel läuft weiter wie ein Uhrwerk. „Wir können uns nur selber schlagen. Wenn wir unsere Leistung aufs Feld bekommen, dann darf uns keine andere Mannschaft gefährlich werden“, so ASK-Coach Marco Michetschläger.

SV Mitterndorf - USC Perchtoldsdorf II, Sonntag 16 Uhr: Der SV Mitterndorf zählt zu einer der größten Überraschungen der bisherigen Saison. Doch auch Gegner USC Perchtoldsdorf II hat in dieser Meisterschaft schon ihre Spuren hinterlassen. Ein leichtes Plus dürfte für Mitterndorf im Heimrecht liegen, denn in der bisherigen Meisterschaft verlor der SV zuhause noch nie.