Drei Teams, ein Traum

Spannender als jeder Fernsehkrimi präsentiert sich das Saisonfinale in der 2. Klasse Ost. Höflein hat's selbst in der Hand, das Ticket für die Erstklassigkeit zu lösen. Mit einem Sieg am Samstag in Margarethen am Moos wäre die beste Frühjahrsmannschaft durch. Einen Umfaller kann man sich nicht leisten: Die Top Drei liegen innerhalb von zwei Zählern.

Fischamend muss vorlegen

Der Tabellenzweite Fischamend möchte am Freitag daheim im Topduell mit dem Tabellenvierten aus Hundsheim Druck aufbauen. In der Hinrunde hatten die Hundsheimer dem Herbstmeister übrigens die einzige Niederlage zugefügt (2:1).

Prellenkirchen, der Dritte im Bunde der Aufstiegskandidaten, ist am Sonntag in Wilfleinsdorf im Einsatz - entweder zum Titel-Showdown oder zum lockeren Galopp in die Sommerpause. Je nach den Resultaten der Konkurrenz...

Ein Titel geht aber fix nach Prellenkirchen - jener des Torschützenkönigs. Mit zehn Treffern Vorsprung auf den ersten Verfolger führt 37-Tore-Mann Peter Durica die Wertung an.

Die nächste Runde:

Freitag, 19.30 Uhr: Fischamend - Hundsheim, Stixneusiedl - Petronell.

Samstag, 17.30 Uhr: Margarethen/M. - Höflein, Rohrau - Au/L., Sarasdorf - Hainburg.

Sonntag, 13 Uhr: Hof/L. - Edelstal, Wilfleinsdorf - Prellenkirchen.