Edelstal im Hoch

Unter dem neuen Coach Hans Pany liefert der SC Edelstal aktuell in den Vorbereitungsspielen herausragende Leistungen ab. Bis dato ist man unter dem neuen Trainer nach wie vor ungeschlagen. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden zeigten die Edelstaler zuletzt in den Testspielen, was in ihnen steckt. Nach einem 6:3-Sieg im ersten Probegalopp gegen Weikendorf und einem 0:0 gegen Breitensee gab es in der letzten Freundschaftspartie einen glorreichen 8:2-Kantersieg gegen den FC Oslip. Lukas Garaj zeigte dabei wieder einmal seine Torjägerqualitäten und traf gleich viermal. "So muss es weitergehen“, meinte Coach Pany. Der Trainer verwies jedoch auch darauf, dass man solche Ergebnisse aus Testspielen natürlich nicht überbewerten sollte. Überzeugt sei Pany aber jedenfalls vor allem von der Moral seiner neuen Mannschaft, wie er berichtete: "Man darf das nicht überbewerten (Testspiel-Ergebnisse), aber die Spieler haben eine gute Einstellung und kommen fleißig zum Training. Am wichtigsten ist, wenn man sieht, dass ein Wille in der Mannschaft da ist und dass die Spieler regelmäßig zum Training kommen. Ansonsten muss man einfach noch abwarten, bis wirklich alle Spieler aus dem Urlaub zurück sind."