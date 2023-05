Ein echter Fußball-Krimi

450 Zuschauer kamen nach Hundsheim und sahen ein Derby, das einen spektakulären Spielfilm zu bieten hatten. Die Heimischen überraschten mit einer geballten Offensive und gingen mit 2:0 in Führung. Als ein Starkregen einsetzte und bis zur Pause andauern sollte, wachten die Prellenkirchner auf. Noch bis zum Seitenwechsel gelang der Ausgleich und die Vorzeichen für eine totale Wende standen gut. Die gelang auch: Peter Durica schoss den SV mit 3:2 in Front. Danach waren die Gäste klar am Drücker. „Wir hatten gute Chancen aufs 4:2“, berichtete Prellenkirchens Trainer Michael Ecker. Und Hundsheims Coach Martin Matzinger: „Das 4:2 hing in der Luft.“ Doch es kam alles ganz anders: Kurz vor Abpfiff köpfelte Petrut-George Epure zum 3:3 ein. Und in der Nachspielzeit kam es noch dicker: Lukas Ankhelyi traf vom Elfmeterpunkt aus zum 4:3-Sieg. „Wir haben ein gewonnenes Spiel verloren“, war Ecker am Boden zerstört. Sein Gegenüber konnte die Niedergeschlagenheit beim Gegner nachvollziehen. „In den ersten 15 und den letzten sieben Minuten haben wir das Spiel gewonnen. So könnte man dieses Spiel zusammenfassen.“

Damit konnte Hundsheim den Siegeszug der Prellenkirchner stoppen. Die Mannschaft von Coach Ecker war bereits sieben Meisterschaftspartien in Folge ungeschlagen. In der Tabelle bedeutet das: Fischamend hat weiterhin fünf Punkte Vorsprung. Die Verfolger Höflein und Prellenkirchen sind punktemäßig gleichauf. Fischamend hat noch

Schweres Restprogramm für den Leader

Fischamend hat also die besten Karten auf den Titelgewinn. Allerdings muss der ATSV noch schwere Partien bestreiten. Die direkten Duelle mit Prellenkirchen und Höflein stehen noch auf dem Programm. Und zum Abschluss muss noch daheim die Hürde Hundsheim genommen werden.