Fernduelle im Titelrennen

Vier Runden vor Schluss ist die Spannung im Titelkampf nach wie vor hoch. Die besten Karten hat der Tabellenführer ATSV Fischamend. Trotz der Heimniederlage gegen Höflein in der letzten Runde (1:3) ist der Leader nach wie vor zwei Punkte vorne und hat es in der eigenen Hand. Bei vier Siegen ist man also fix Meister.

Erste Hürde auf diesem Weg ist der SC Edelstal, der sich zuhause gegen den Tabellenführer stemmen wird. Die Statistik spricht ganz klar für die Fischamender, die die letzten vier Duelle gegen die Burgenländer gewinnen konnten. Torverhältnis dabei: 20:1!

Verfolger Höflein spielt daheim gegen Wilfleinsdorf. Die Frösche kommen mit einenr dezimierten Elf zum Tabellenzweiten, nachdem zuletzt Gaderer und Bily die Rote Karte sahen. Auch so wäre natürlich Höflein der glasklare Favorit gewesen. Und Prellenkirchen? Der Dritte in der Tabelle bekommt es daheim mit den Gelsen aus Rohrau zu tun. In der Hinrunde hat sich der Ecker-Elf ganz schwer getan und konnte sich nach hartem Kampf mit 5:4 durchsetzen.

Hundsheim will weiter nach oben

Für die Hundsheimer geht es in der dieser Saison noch um eine Rangverbesserung. Mit einem Sieg gegen Au könnte man in der Tabelle an Wilfleinsdorf vorbeiziehen, sofern die Frösche gegen Höflein unterliegen. Die Hainburger wollen sich daheim gegen Stixneusiedl behaupten und die Rote Laterne von sich fernhalten. Die haben nach wie vor die Sarasdorfer im Besitz, möchten diese aber noch abgeben. Ein Sieg im Spiel gegen Hof wäre da sehr hilfreich. In der Tabellenmitte kommt es zudem noch zum Duell zwischen Petronell und Margarethen.