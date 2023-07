Fischamend: Fokus auf Jugend

Nachdem die Fischamender in der vergangenen Saison nur knapp den Meistertitel verpasst haben, soll nun der Kurs geändert werden und vor allem die Jugendarbeit forciert werden. Mit dem neuen Coach Kurt Jusits soll das Projekt, dass schon unter dem kürzlich zurückgetretenen Trainer Günther Kastner begonnen hatte, im bestmöglichen Stil weitergeführt werden. Da man auf die Jugend bauen will, waren die Fischamender in der Transferphase kaum aktiv. Nur Torwart Patrick Pernitsch wurde vom SC Sarasdorf als Ersatz für den nach Petronell gewechselten Benjamin Skarits rekrutiert. Pernitsch soll neue

Nummer eins werdenEr soll die neue Nummer eins in Fischamend werden. „Wir werden verstärkt auf die Jugend setzen. Viele Spieler aus der U23 trainieren bereits bei der ersten Mannschaft mit und wir werden versuchen, sie nach und nach einzugliedern. In der vorigen Saison war der Titel unser Ziel, aber jetzt müssen wir nicht unbedingt Meister werden“, berichtete Obmann Johann Bäuml.