Fischamend holt Coach Kurt Jusits

Nachdem Günther Kastner aus familiären Gründen sein Traineramt niedergelegt hatte, wollten die Fischamender einen würdigen Nachfolger finden. Dies ist ihnen auch gelungen, denn mit Kurt Jusits konnte man sich einen erfahrenen Trainer angeln, der unter anderem auch in der 2. Bundesliga und zuletzt in der Regionalliga Ost bei Siegendorf gecoacht hat. Obmann Johann Bäuml ist sich sicher, dass Jusits genau der Richtige für das Projekt sei: „Er war bereits Trainer in der zweiten Bundesliga und hat auch viele Jahre in der Regionalliga verbracht. Als die Möglichkeit dann da war, ihn zu holen, mussten wir einfach zugreifen. Er ist ein Profi.“

Ziel: Vorne mitspielen und Youngsters aufbauen

Nachdem man in der kürzlich beendeten Saison den Meistertitel um nur einen einzigen Punkt verpasst hat, wollen die Fischamender laut Bäuml natürlich auch in der kommenden Saison wieder vorne im Titelkampf dabei sein. Der Fokus soll aber vor allem auch auf der Förderung der eigenen Jugend liegen. Jusits hat nun als neuer Trainer die Aufgabe, junge Talente aus den Jugendmannschaften zu fördern und nach und nach in die erste Mannschaft einzugliedern: „Das Ziel wird sein, junge einheimische Spieler in die Kampfmannschaft zu integrieren und ein neues System zu etablieren, wir wollen einen attraktiven Fußball präsentieren. Ich werde versuchen, diese Vorgaben umzusetzen. Zuerst muss ich die Mannschaft erst einmal kennenlernen.“ Der Schwechater, der familiär mit dem ATSV verbunden ist und im Frühjahr einige Male am Platz war, ist gespannt auf die neue Herausforderung: „Mich reizt es generell hier zu sein. Aber in der 2. Klasse Ost wird teilweise genauso Fußball gespielt, wie in der 2. Bundesliga.“