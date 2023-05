Frösche blühen in der Notlage auf

Trotz der finanziellen Probleme zeigen die Wilfleinsdorfer in der Rückrunde Woche für Woche starke Leistungen. Nur eine Niederlage gab es seit dem Wiederbeginn der Meisterschaft nach der Winterpause. Vor allem auch die überzeugende Darbietung im Derby gegen den SC Sarasdorf zeigte eindrucksvoll, dass der USC Wilfleinsdorf aktuell durch die schwierigen Umstände angespornt zu Höchstleistungen fähig ist. Mit einem eindrucksvollen 7:1-Auswärtserfolg konnte man das prestigeträchtige Spiel für sich entscheiden. „Wir waren hungrig dieses Derby zu gewinnen. Dass wir sie dann derartig geschlagen haben, war natürlich super“, war die Freude bei Coach Jürgen Schmitt groß.

Schmitt: „Geld ist nicht alles“

Das Ergebnis hätte laut Schmitt noch höher ausfallen können. „Aber auch wenn man gegen den Letztplatzierten spielt, muss man erst einmal 7:1 gewinnen. Dass man so eine Leistung abrufen kann, muss man sich erarbeiten“, so Schmitt. Der Trainer erklärte außerdem, dass momentan gerade wegen der aktuellen schwierigen finanziellen Lage alle Mitglieder des Vereins an einem Strang ziehen und diese positiven Ergebnisse auf dem Platz ermöglichen würden: „Es ist bekannt, dass aktuell ein Damokles-Schwert über uns schwebt. Der gesamte Verein versucht, auf kleiner budgetärer Flamme zu arbeiten und alle helfen mit, vom Sportlichen Leiter bis zu unserem Obmann, der für uns sogar kocht. Der USC Wilfleinsdorf zeigt in dieser Saison, dass Geld nicht alles ist. Was zählt, ist Charakter, Leidenschaft und Vertrauen. Der Weg, den wir aktuell gehen, ist absolut der richtige“, ist Schmitt überzeugt.