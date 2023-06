Hainburg setzt auf Daniel Moritz

Beim 2:3 gegen Wilfleinsdorf war er schon in Amt und Würden: Daniel Moritz. Der Engelhartstettner ist der neue Coach des FK Hainburg und hat viel vor. „Ich möchte diese junge Mannschaft weiterentwickeln“, freut er sich schon auf die gemeinsame Zeit. Der Hauptgrund für seine Zusage bei FK war tatsächlich der Altersdurchschnitt der Donaustädter. „Da lässt sich noch sehr viel machen. Außerdem hat der Verein sehr viele Jugendmannschaften.“ Natürlich war aber die räumliche Nähe ein schlagendes Argument bei seiner Entscheidungsfindung. In seiner Zeit als Coach bei den Sportklub-Frauen reiste er durch ganz Österreich. „Die Fahrerei war immer sehr anstrengend. Jetzt fahr ich höchstens zehn Minuten von zuhause nach Hainburg.“ Nach seiner Zeit als Coach in Wien war der heute 33-Jährige auch als Kampfmannschafttrainer in Engelhartstetten und zuletzt in Breitensee tätig.

Moritz: „Es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns“

Bei seinem Premieren-Match gegen Wilfleinsdorf sehr er Licht und Schatten zugleich. „In der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gekämpft und auch 1:0 geführt“, analysierte er den Auftritt seiner neuen Elf. Nach der Pause schwanden aber die Kräfte. Auch taktisch sah er einige Schwächen. „Es liegt noch sehr viel Arbeit vor uns, aber ich bin guter Dinge“, meinte Moritz nach der 2:3-Niederlage.

Robert Annerl, Obmann-Stellvertreter beim FK Hainburg, freut sich jedenfalls über den neuen Mann auf der Kommandobrücke. Er verspricht auch zwei Neuzugänge. Vor allem wegen des Abgangs von Juraj Sedlacek. „Da brauchen wir zwei Mann, um den zu ersetzen“, weiß Annerl.