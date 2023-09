Haslau ist auf dem Vormarsch

Obwohl der SC Haslau einige Spieler abgeben musste und derzeit einen sehr jungen Kader hat, konnte man in den ersten Partien der Saison überzeugende Leistungen abliefern und steht nach 4 Spieltagen zurecht im oberen Drittel der Tabelle. Bisher konnte man, ausgenommen der knappen Niederlage gegen Hundsheim, alle Spiele gewinnen. Zuletzt konnte man sich in der vergangenen Runde mit einem 1:3 Auswärtssieg gegen die Spielergemeinschaft Sarasdorf/Stixneusiedl durchsetzen. Coach Christian Holzmann verriet, warum die Dinge aktuell so gut laufen: „Was die Kondition und die Laufkraft betrifft, waren wir bis jetzt in jedem Spiel überlegen. Die Trainingsbeteiligung ist sehr hoch. Fast alle Spieler haben in der Vorbereitung sehr brav gearbeitet und das macht sich jetzt bezahlt, außerdem haben wir darum auch keine Muskelverletzungen. Die Chemie in der Mannschaft passt auch, es ziehen alle mit. Das muss man natürlich ausnutzen.“ Ein wichtiger Faktor für die guten Resultate ist auch Torwart Benjamin Rektor, der Woche für Woche mit seinen Paraden beweist, was für ein wichtiger Rückhalt er für die Mannschaft ist. Der Trainer lobte außerdem die Leistung des jungen Jan Jahoda in der Abwehr: „Er hat in allen vier Partien eine sehr konstakte Leistung in der Innenverteidigung gezeigt.“

Das Potenzial ist noch nicht ausgeschöpft

Trotz der guten Leistungen, sieht der Trainer noch viel Raum für Verbesserungen in seiner Mannschaft: „ Balleroberungen oder gegnerische Ballverluste müssen wir besser ausnutzen. Diese Situationen müssen wir besser zu Ende spielen. Spielerisch gibt es noch Luft nach oben.“ Der Trainer hofft nun, dass seine Truppe den Schwung aus den ersten Duellen in die kommenden Partien mitnehmen kann und zeigt sich zuversichtlich: „Die Burschen spielen wirklich brav. Wir wollen unseren körperlichen und läuferischen Vorteil auch für die nächsten Spiele beibehalten.“ Des Weiteren bauen die Haslauer darauf, dass die drei wichtigen Stammspieler Lukas Witurna, Alp Sara und Marek Kapisovsky, die im Spiel gegen Sarasdorf/Stixeusiedl fehlten, der Mannschaft in den nächsten Spielen einen zusätzlichen Schub verleihen können.