Hundsheim: Routiniers am Vormarsch

Im Laufe der Vorbereitung und vor allem in den Testspielen haben sich für Hundsheims Trainer Martin Matzinger im Hinblick auf den Kader einige neue Möglichkeiten ergeben. Durch Urlaubs-, Arbeits-, und verletzungsbedingten Ausfällen musste er in den Vorbereitungspartien kreativ werden und eine alternative Aufstellung auf die Beine stellen. Was zunächst als Ärgernis begonnen hatte, verhalf dem Coach jedoch letztendlich zu neuen vielversprechenden Möglichkeiten in seiner Mannschaft und in der Formation. In den letzten beiden Spielen konnte man sich trotz der Ausfälle vieler Stammspieler 2:1 gegen Neusiedl Juniors und zuletzt 4:2 gegen Schwadorf durchsetzen. Dabei konnten einige Routiniers mit starken Leistungen auftrumpfen und beweisen, dass sie immer noch eine Kraft sind, mit der man rechnen muss.

Hundsheim stopft mit Routiniers die Löcher

Die Rede ist hier von Thomas Math, Michael Holcik und Tomas Takac. Letzterer konnte im letzten Probegalopp gegen Schwadorf sogar einen Doppelpack erzielen. Diese Leistungen blieben beim Trainer natürlich nicht unbemerkt: "Wie man bei den letzten beiden Spielen gesehen hat, können wir auch immer noch auf die älteren Spieler setzen und auch auf einige, die aus der zweiten Reihe gestartet sind. Selbstverständlich werden wir weiterhin auf Math, Holcik und Takac bauen. Gerade in dieser Phase der Vorbereitung haben sie gezeigt, wie wichtig sie für das große Ganze sind." Was das anstehende Rennen um die Meisterschaft betrifft, haben die Hundsheimer hochgesteckte Ziele, wie der Coach weiter verriet: "Wenn alles nach Plan läuft und keine entscheidenden Ausfälle passieren, können wir sicher um die ersten drei Plätze mitspielen.“