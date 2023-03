Jugend springt ein

Es sind nicht die Testspiel-Resultate, die den Sarasdorfern aktuell die größten Sorgen bereiten, sondern die immer länger werdende Verletztenliste. Besonders bitter ist der Ausfall von Kapitän Felix Eichinger, der sich eine Knorpelverletzung am Knie zugezogen hat und frühestens in der Mitte der Rückrunde wieder zur Mannschaft zurückkehren kann.

Müller, Schicker und

Süss sind ebenso verletzt

Des Weiteren fällt Stefan Müllner mit einer Schambeinverletzung vermutlich bis zum Sommerbeginn aus. Im letzten Vorbereitungsspiel gegen Stotzing mussten dann auch noch Kevin Schicker mit einem Bänderriss und Dominik Süss mit einer Verletzung am Kopf vom Platz. Neuzugang Sandro Donau und Jan Bruna zogen sich ebenfalls leichte Verletzungen in den Testspielen zu, sollten aber glücklicherweise laut Trainer Michael Moder rechtzeitig zum Wiederbeginn der Meisterschaft wieder einsatzbereit sein.

Youngsters machten

eine gute Figur

Es gibt jedoch auch Licht am Ende des Tunnels, denn die Neuzugänge konnten den Coach in der bisherigen Vorbereitung überzeugen und auch einige Jugendspieler erhielten ihre Chance in der Startaufstellung. Cheftrainer Moder lobte vor allem nach der letzten Partie gegen Stotzing den Auftritt seiner Youngsters: „In der zweiten Halbzeit waren alle vier Verteidiger 18 Jahre alt, unser Sechser 15 und der Stürmer 17. Das macht Mut für die Zukunft.“