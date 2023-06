Neuer Trainer für die „Gelsen“

Nach einer eher durchwachsenen Saison stehen beim SC Rohrau nun umfassende Änderungen im Verein und in der Mannschaft selbst bevor. Trainer Stefan Feitsch wird nach Absprache mit dem Vereinsvorstand ab der nächsten Saison nicht mehr auf der Trainerbank sein, ihm sollen jedoch bereits einige Angebote vorliegen. Sein Nachfolger auf dem Trainerposten steht bereits fest. Die Wahl fiel auf Michael Moder vom SC Sarasdorf. Thomas Ettl, der statt seinem Amt als sportlicher Leiter zukünftig als Obmann fungieren wird, berichtete: „Mit Stefan gehen wir im Guten auseinander, er hat auch bereits Angebote von anderen Mannschaften erhalten. Michael Moder kenne ich schon seit 15 Jahren. Wir haben gemeinsame Ideen und er ist im sportlichen Sektor generell ein sehr erfahrener Mann.“ Michael Moder erklärte, weswegen er sich für Rohrau entschieden hat: „Mir war recht früh klar, dass die Verantwortlichen für das Projekt: Spielergemeinschaft Stixneusiedl/Sarasdorf einen neutralen, neuen Trainer holen wollen.“ Eine Konstellation, die Moder reizt: „Es gibt einen Umbruch in Rohrau. Es werden viele junge Spieler, teilweise auch aus den umliegenden Gemeinden, kommen. Ich finde es immer gut, wenn sich Vereine auf Jugend und Regionalität besinnen. Die Kaderplanung ist schon so gut wie abgeschlossen. Jetzt gilt es den Mix aus bestehenden Routiniers und neuen Spielern, hauptsächlich zwischen den Jahrgängen 2003 und 2005, in der Vorbereitung zu einer Einheit zu formen.“