Pany dockt in Edelstal an

Nach der letzten Saison mit seinen Stixneusiedlern stellte sich Trainer-Routinier Hans Pany eigentlich schon auf den wohlverdienten Ruhestand ein. Nun konnte ihn jedoch ein Verein doch noch überzeugen, sein Karriereende noch um einige Zeit aufzuschieben. Die Rede ist vom SC Edelstal. Nachdem Rastislav Hevessy aus Zeitgründen sein Trainer-Amt in Edelstal niedergelegt hatte und nur noch als Spieler weitermachen will, gelang es dem Verein mit viel Überzeugungskunst, Pany als Nachfolger zu rekrutieren. „Ich habe mich noch einmal überreden lassen“, schmunzelte der Trainer. Vor allem der Kampfgeist und die Moral der Edelstaler haben bei Pany schon seit längerem eine gewisse Sympathie für entstehen lassen, wie er erklärte: „In Edelstal zu spielen, war immer folgendermaßen: Egal wie ein Spiel gelaufen ist, sie haben nie aufgegeben und immer gekämpft - deswegen hat mich Edelstal schon länger gereizt." Von seinem ehemaligen Verein Stixneusiedl soll außerdem ein Lieblingsschüler von Pany seinem langjährigen Coach nachfolgen. Gemeint ist der Mittelfeld-Regisseur Dusan Racz, der kurz vor einem Wechsel zu den Nordburgenländern stehen soll. Der Trainer blickt nun schon mit Freude seiner neuen Herausforderung beim SC Edelstal entgegen und verrät, worauf es bei ihm ankommt: „Ich bin mit 72 Jahren nicht mehr der Jüngste, aber wenn in einer Mannschaft eine Kameradschaft vorhanden ist, kann ich etwas bezwecken."