Paukenschlag: Bosch geht von Bord

Aus. Schluss. Vorbei. Die Bosch-Ära bei der SG Sarasdorf/Stixneusiedl ist zu Ende. Beide Seiten hatten nahezu gleichzeitig auf den „Exit-Button“ gedrückt. „Schwierig“, bezeichnete Ferdinand Bosch die Situation der letzten Wochen.

Verletztungsteufel wütete zuletzt bei der SG

„Mir hat schlussendlich in allen Belangen die Ernsthaftigkeit gefehlt. Wir hatten zuletzt eine sehr dünne Personaldecke, mussten schwere Ausfälle verkraften.“ So stand zuletzt Sturm-Tank Juray Török nicht zur Verfügung. Dazu fehlte auch das Spielglück. Gegen Hainburg verlor die SG durch ein Eigentor in den letzten Minuten die Partie. „Darüber hinaus haben wir auch zwei Elfer verschossen.“

Doch auch atmosphärisch spürte Bosch Gegenwind. „Die Chemie hat insgesamt nicht ganz gestimmt. Die Fusion hat natürlich eine schwierige Konstellation zur Folge gehabt. Es gibt viele Ansprechpartner. Da hätte ich mir noch klarere Linien gewünscht. Dementsprechend haben wir das Kapitel auch geschlossen.“

Vorbereitung hui, Meisterschaft pfui

Obmann Thomas Worring dankte Bosch für seine Arbeit. „Die Vorbereitung war sehr gut. Leider hat sich der sportliche Erfolg dann in der Meisterschaft nicht einstellen wollen. Da sind wir auch hinter unseren Zielen und Erwartungen geblieben.“

Potenzial der SG für die Top-6 der Liga

Worring: „Wir sehen uns sicher in der ersten Hälfte der Tabelle, haben das Potenzial vielleicht für die Top-5 bis Top-6 in der Liga.“ Aktuell soll Co-Trainer Dominik Reisinger die Elf übernehmen. „Wir werden den Markt jetzt bis Ende September Zeit sondieren, um einen geeigneten Trainer zu finden. Nach unserem spielfreien Wochenende sollte der neue Coach feststehen.“

Bosch hungrig für neue Aufgaben

Auch Bosch bleibt hungrig. „Ich suche natürlich eine neue Herausforderung. Es muss aber das Umfeld und auch das Ziel passen.“ Dabei will er sich nirgends aufdrängen und keine Schnellschüsse tätigen. „Wenn das richtige kommt, kehre ich auf den Platz zurück.“