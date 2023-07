Petronell im Umbruch

Obwohl man in der letzten Saison deutliche Fortschritte gemacht hatte, musste die Zusammenarbeit mit Trainer Robert Schindler aus finanziellen Gründen beendet werden. „Wir müssen kleinere Brötchen backen. Es ist traurig, denn eigentlich waren wir sehr zufrieden mit Schindler“, berichtete Sportlicher Leiter Mario Kopsa. Die beiden Brüder Nico und Robert Schindler folgen ihrem Vater und werden zukünftig für Laxenburg aktiv sein. Weitere Abgänge sind Daniel Boskovic, der ebenfalls zum UFC Laxenburg wechselt, sowie Kevin Klein, den es nach Münchendorf zog. Auch Alp Mert Sara verlässt den Verein und heuert beim SC Haslau an. Auf der Seite der Neuzugänge war man noch aktiver und konnte ganze zehn Transfers unter Dach und Fach bringen. Dabei handelt es sich unter anderem um Mario Köck, der vom SC Göttlesbrunn zu seiner alten Wirkungsstätte zurückkehrt, Benjamin Skarits vom ATSV Fischamend, Phillip Galee von den SF Berg, Christian Ratschka vom ASK Kleinneusiedl, Patrick Prosszer vom Triester SC, David Weber vom FC Hill Jois, Benjamin Schmidt von Wollers Komet, Matthias Herl vom vom SC Höflein, Thomas Frey vom SC Gattendorf und Nikola Andjelkovic vom SC Margarethen. Was die leere Stelle auf der Trainerbank betrifft, habe man bereits einen passenden Nachfolger für Robert Schindler gefunden.

Da der Wechsel jedoch noch nicht zu hundert Prozent fix ist, wurde der Name vorerst noch unter Verschluss gehalten. Bis zur endgültigen Einigung mit dem neuen Trainer, fungiert Sportlicher Leiter Mario Kopsa als Interims-Coach. Außerdem sollen in Kürze noch Gespräche bezüglich eines neuen Jugendleiters stattfinden. „Es gibt einen konkreten (Trainer)-Kandidaten, mit dem wir schon in fortgeschrittenen Verhandlungen sind. Wir stellen uns gerade völlig neu auf, es ist ein kompletter Umbruch. Das ist natürlich eine schwierige Situation, aber die Hauptsache ist, dass es weitergeht“ so Kopsa abschließend.