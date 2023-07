Rohrau: Gelsen formieren ihren Schwarm neu

14 Neue und neun Abgänge. Beim SC Rohrau herrschte in der Übertrittszeit Hochbetrieb. „Verjüngung war das Ziel“, nannte Neo-Coach Michael Moder den Maßstab für die Transfers. Dass es bei der Fülle an Neulingen Anlaufschwierigkeiten geben und Eingewöhnungszeit brauchen könnte, glaubt Moder nicht. „Im Prinzip kennen sich die Jungs größtenteils von ihren vorigen Vereinen.“ Fünf Neulinge spielten einst beim SC Mannswörth in der Jugend und U23. Einer davon hat sogar Stadtliga-Luft eingeatmet: Moritz Roethel. Der Youngster wollte ursprünglich in Mannswörth eine Pause einlegen. Dann folgte aber der Ruf von Rohrau und schon ist er bei den Gelsen aktiv.

Weitere sechs Neue kommen aus dem Brucker Nachwuchs und der 1B. Und nicht zu vergessen: Es gibt auch einen Heimkehrer. Johannes Windholz, der schon einmal in Rohrau gespielt hat und zuletzt bei den Prellenkirchnern gemeldet war, feiert sein Comeback. Er brachte gleich seinen Arbeitskollegen Lukas Chrawat mit in den Gelsenschwarm. Dieser hat zwar lange nicht für einen Verein gespielt, könnte sich aber als Wundertüte entpuppen.

„Ein spannender Spieler. Zuletzt hat er nur mehr Kleinfeld gespielt, könnte also eine Umstellung für ihn werden. Aber ich erwarte mir von ihm sehr viel“, so Moder.