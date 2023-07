Rohrau: Kader im Umbruch

Die Kader-Planungen des SC Rohrau laufen auf Hochtouren. Die Verpflichtung von Michael Moder für die Trainerbank war der erste Schritt des neuen Projektes. Anschließend sollte der Kader breiter aufgestellt werden und zudem eine Verjüngungskur erhalten. Einige Spieler werden zudem ab der nächsten Spielzeit nicht mehr für Rohrau auflaufen. Dazu zählen Michal Bumbal, Berin und Behram Jashari, Danijel Prelic, Stefan Feitsch, Matej Mihic, Dino Duvelek und Manuel Krasnici. Auf der Seite der Neuzugänge konnte man bereits ganze elf Transfers unter Dach und Fach bringen, darunter hauptsächlich junge Talente im Alter zwischen 18 und 19 Jahren. Namentlich handelt es sich dabei um Mario Sowa und Moritz Roethel von SC Mannswörth, Sandro Donau und Sebastian Vondal von SC Sarasdorf, Matteo Dürr, Elias Schekulin, Sebastian Vida und Oliver Wenzel von ASK Bruck, Dominik Ernst von SC Lanzendorf, Dario Orlando von SC Moosbrunn und Marcel Moser von SV Gols. Außerdem kehrt Sascha Hofbauer nach seiner Leihe an den USC Wilfleinsdorf nach Rohrau zurück. Ziel laut Moder: „Wir wollen besser abschneiden, als in der vergangenen Saison.“