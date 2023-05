Spitzenspiel mit emotionalem Nachgang

Sieg im Spitzenspiel. Der SC Höflein hat mit dem 3:1-Erfolg in Fischamend die Meisterschaft wieder spannend gemacht. Doch gewonnen ist dadurch noch nichts, denn Fischamend hat es noch in der eigenen Hand und ist bei vier Siegen in den restlichen Partien Meister.

Foto: Christopher Schneeweiß