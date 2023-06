Spitzentrion visiert Siege an

Noch drei Partie sind offen und die Titelentscheidung bleibt auf Messers Schneide. Nach wie vor hat Fischamend die besten Karten. Der Leader spielt diese Runde daheim gegen Hainburg und alles andere als ein Sieg der Heimischen wäre eine Mega-Überraschung. Die Höfleiner müssen auswärts in Sarasdorf ran und auch da besteht kein Zweifel bei der Rollenverteilung. Die Gäste sind der haushohe Favorit und werden auch drei Punkte einstreifen, wenn es nicht mit dem Teufel zugeht.

Der SV Prellenkirchen, aktuell an dritter Stelle, geht in Stixneusiedl auf Punktejagd und hat damit die schwierigste Aufgabe zu bestehen. Nach dem 3:3 im Nachtrag gegen Au hat Prellenkirchen nur noch geringe Chancen auf den Titel, möchte aber natürlich dranbleiben.

Die Hundsheimer müssen zu den Gelsen nach Rohrau. Hof geht in Margarethen an den Start, Petronell muss in Au bestehen und Wilfleinsdorf bekommt es auf eigener Anlage mit Edelstal zu tun.