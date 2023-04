Stixneusiedl und Sarasdorf wollen kooperieren

Vergangene Woche wurde es publik, was schon seit längerem als Gerücht durch den Bezirk gezischt ist. Der SC Sarasdorf und der SV Stixneusiedl wollen in der nächsten Saison mit einer Spielgemeinschaft an den Start gehen. „Wir wollen eine Kooperation von der Kampfmannschaft bis zum Kindergarten“, berichtete Thomas Worring, Obmann des SC Sarasdorf. Warum die Spielgemeinschaft angestrebt wird? „Weil wir uns dann alle leichter tun. Wir können den Nachwuchs gemeinsam aufbauen“, denkt Worring an einen positiven Effekt für die Nachwuchsarbeit. Freilich habe der Zusammenschluss auch finanzielle Gründe. Die beiden Vereine werden nicht mehr vier Kampfmannschaften inklusive Reserven benötigen, sondern nur noch zwei. Und: „Die freiwilligen Helfer sind weniger geworden. Mit zwei Vereinen wird das besser ablaufen.“

Neuer Trainer wird für die nächste Saison gesucht

Wie die Erste in der nächsten Saison aussehen wird? „Der Fokus liegt darauf, unsere Jugendspieler einzubauen. Aber wir werden auch erfahrene Spieler benötigen.“ Namen wollte Worring hierzu aber noch nicht nennen. Komplett offen ist, wer der neue Trainer sein wird. Fix ist: Hans Pany (aktuell Stixneusiedl-Coach) wird es nicht machen. „Aber das hat nichts mit der Spielgemeinschaft zu tun. Ich habe schon vorher gesagt, dass das meine letzte Saison ist.“

Beim Niederösterreichischen Fußballverband ist man übrigens über die geplante Spielgemeinschaft informiert. Was der Zusammenschluss für die Liga bedeutet und mit welcher Vereinszahl dort weitergespielt wird, „das müssen die Gremien entscheiden. Da möchte ich noch nicht vorgreifen“, sagte Herbert Wesely vom NÖFV und verwies auf die entsprechenden Sitzungen Anfang Mai.