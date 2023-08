Wilfleinsdorf - Geheimfavorit ?

Es war ein gelungener Start in die neue Saison für die Wilfleinsdorfer. In der ersten Runde konnte man einen 3:1 Sieg gegen Petronell einsacken. Coach Jürgen Schmitt freute sich über die Punkteausbeute, sieht aber trotzdem noch viel Raum für Verbesserungen: "Bei uns ist noch genug Luft nach oben da. Ich bin zwar zufrieden mit den 3 Punkten, aber was die spielerische Qualität betrifft, will ich noch ein bisschen mehr sehen." Außerdem lobte der Trainer auch die Leistung der Jugend, sowohl in der Reserve, als auch in der Kampfmannschaft. Die zweite Mannschaft des USC Wilfleinsdorf, in der einige Jugendspieler aktiv sind, konnte im ersten Spiel der Saison nämlich einen beeindruckenden 15:0 - Kantersieg einfahren. Zudem feierte das 17-jährige Talent Lukas Windholz nach einer langen Verletzungspause nun sein Comeback in der Kampfmannschaft. "Auf das kann man aufbauen. Der Auftakt der U23 hat mir sehr gefallen!" so der Trainer. Jedoch schätzt der Coach nicht nur die Leistung der Youngsters, vielmehr soll der Mix aus Routiniers und Jugendspieler entscheidend sein: "Ich mag diese Mischung aus routinierten Spielern und jungen Talenten." Was den Titelkampf betrifft, meinte der Coach: "Uns haben nicht viele auf dem Radar, also können wir überraschen. Wir wollen schauen, dass wir so lange wie möglich vorne (in der Tabelle) bleiben."